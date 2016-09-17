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Юрий Газзаев: Создали достаточно моментов, чтобы выиграть у «Тосно»

Максим Шитиков
Источник:  Официальный сайт ФНЛКомментарии

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев подвел итоги матча против «Тосно» в рамках 13-го тура первенства ФНЛ (0:3).

– Строится команда, и, к сожалению, крайне неровно мы играем. Если убрать пропущенные голы, играли мы неплохо, создали достаточно моментов, чтобы даже выиграть матч. Однако грубая ошибка наших игроков, позволила хозяевам забить первый гол практически без розыгрыша. Два других гола – это высокое исполнительское мастерство и удача.

Еще раз повторюсь, мы только строим команду, но у нее уже виден потенциал. У нас самому возрастному игроку на поле было 25 лет, остальные намного моложе, – приводит слова Газзаева официальный сайт ФНЛ.

Напомним, «Тосно» разгромило «Волгарь» в Великом Новгороде со счетом 3:0. Голы забили Евгений Марков, Раде Дугалич и Младен Кашчелан. 

Подопечные Дмитрия Парфенова остались на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда из Астрахани, набравшая 20 очков, опустилась на седьмую позицию.

21 сентября команды проведут матчи 1/16 финала Кубка России. «Тосно» примет в Великом Новгороде «Арсенал», а «Волгарь» сыграет дома против «Оренбурга». 

Матч

Тосно - Волгарь - 3:0 (1:0)

Голы

Марков 23 (1:0). Дугалич 59 (2:0). Кашчелан 73 (3:0).

Состав

Тосно: Нигматуллин, Дугалич, Абазов, Буйволов, Гарбуз (Аравин, 82), Галиулин, Мухаметшин, Богаев (Чхапелия, 77), Кашчелан, Марков (Кутьин, 70), Киреенко (Палиенко, 52)

Волгарь: Бучнев, Плиев (Дышеков, 60), Жестоков, Стешин, Зуйков, Зарипов, Сутормин, Букия (Яковлев, 64), Шалаев (Машуков, 83), Болонин (Скворцов, 80), Радченко

Предупреждения:

нет - Зуйков, 72; Шалаев, 81

Судья:

Роман Галимов (Россия)

Место и дата

17 сентября 16:00, Электрон, Онлайн-трансляция

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