Юрий Газзаев: Создали достаточно моментов, чтобы выиграть у «Тосно»

Главный тренер «Волгаря» Юрий Газзаев подвел итоги матча против «Тосно» в рамках 13-го тура первенства ФНЛ (0:3).

– Строится команда, и, к сожалению, крайне неровно мы играем. Если убрать пропущенные голы, играли мы неплохо, создали достаточно моментов, чтобы даже выиграть матч. Однако грубая ошибка наших игроков, позволила хозяевам забить первый гол практически без розыгрыша. Два других гола – это высокое исполнительское мастерство и удача.

Еще раз повторюсь, мы только строим команду, но у нее уже виден потенциал. У нас самому возрастному игроку на поле было 25 лет, остальные намного моложе, – приводит слова Газзаева официальный сайт ФНЛ.

Напомним, «Тосно» разгромило «Волгарь» в Великом Новгороде со счетом 3:0. Голы забили Евгений Марков, Раде Дугалич и Младен Кашчелан.

Подопечные Дмитрия Парфенова остались на втором месте в турнирной таблице, имея в активе 28 очков. Команда из Астрахани, набравшая 20 очков, опустилась на седьмую позицию.

21 сентября команды проведут матчи 1/16 финала Кубка России. «Тосно» примет в Великом Новгороде «Арсенал», а «Волгарь» сыграет дома против «Оренбурга».