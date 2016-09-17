«Вест Бромвич» интересуется нападающим ЦСКА Траоре
Нападающий московского ЦСКА Ласина Траоре привлек внимание «Вест
Бромвича». Об этом сообщают британские СМИ.
Как информирует Daily Mail, представители
английского клуба побывали на матче Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2), где
они просматривали именно Траоре. Напомним, что футболист выступает за ЦСКА на
правах аренды. Московские армейцы арендовали его у «Монако». За «Вест Бромвич»
выступает бывший форвард «Зенита» Саломон Рондон.
В текущем сезоне 26-летний Ласина Траоре провел семь матчей за ЦСКА и
забил два мяча при одной голевой передаче.
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