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Маурицио Сарри: В финансовом плане мы сильно отстаем от «Ювентуса», поэтому они доминируют в Италии

Максим Кравченко
Источник:  Football ItaliaКомментарии

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о причинах последних успехов «Ювентуса» в чемпионате Италии. Специалист считает, что все дело в финансовых возможностях.

«Бергоми считает, что мы можем бороться за чемпионство? Он сам знает, что это неправда. В финансовом плане мы, и не только мы, настолько отстаем от «Ювентуса», что их положение можно сравнить с положением «Баварии» в Германии, «ПСЖ» во Франции или «Реала» и «Барселоны» в Испании. К сожалению, это реальность. Это может измениться, если «Ювентус» сделает какую-то глупость, но это для них не характерно», - цитирует Сарри Football Italia.

Сейчас «Наполи» лидирует в чемпионате Италии с десятью очками. У «Ювентуса» на очко меньше и сегодняшний матч с «Интером» в запасе.

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