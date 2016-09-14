Маурицио Сарри: В финансовом плане мы сильно отстаем от «Ювентуса», поэтому они доминируют в Италии
Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри рассказал о причинах последних
успехов «Ювентуса» в чемпионате Италии. Специалист считает, что все дело в
финансовых возможностях.
«Бергоми считает, что мы можем бороться за чемпионство? Он сам знает,
что это неправда. В финансовом плане мы, и не только мы, настолько отстаем от «Ювентуса»,
что их положение можно сравнить с положением «Баварии» в Германии, «ПСЖ» во
Франции или «Реала» и «Барселоны» в Испании. К сожалению, это реальность. Это
может измениться, если «Ювентус» сделает какую-то глупость, но это для них не
характерно», - цитирует Сарри Football Italia.
Сейчас «Наполи» лидирует в чемпионате Италии с десятью очками. У «Ювентуса»
на очко меньше и сегодняшний матч с «Интером» в запасе.
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