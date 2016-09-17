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Андрей Талалаев: Игра с «Зенитом-2» получилась очень хорошей для «Тамбова» по всем показателям

Максим Шитиков
Источник:  ФК «Тамбов»Комментарии

Главный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев оценил игру своих подопечных в матче 13-го тура первенства ФНЛ против «Зенита-2» (0:0).

- Я поблагодарил ребят за игру, она получилась очень хорошей по всем показателям. Единственное, чего не хватало - попадания в створ. Это определяет индивидуальный класс футболиста. К сожалению, по мгновению волшебной палочки он не меняется. Да, весной они будут больше попадать в створ из тех моментов, которые создали, но для этого нужно время. Я даже матом начал ругаться, хотя в прямом эфире работал восемь лет и никогда такого не было. Не знаю, как охарактеризовать то, что было, - сказал Талалаев на послематчевой пресс-конференции.

Напомним, «Тамбов» и «Зенит-2» сыграли вничью - 0:0. Для Талалаева это был второй матч в качестве главного тренера тамбовского клуба, который он возглавил 8 сентября. В первой игре «Тамбов» одержал победу над «Балтикой» в гостях (2:1).

В турнирной таблице ФНЛ подопечные Талалаева идут на 12-м месте, имея в активе 14 очков. «Зенит-2», набрав 21 очко, занимает шестую позицию.

22 сентября «Тамбов» в матче 1/16 финала Кубка России сыграет дома с основной командой «Зенита». Начало встречи в 14:00.

Матч

Тамбов - Зенит-2 - 0:0

Состав

Тамбов: Смирнов, Михалёв, Овсиенко, Шляков, Трусевич, Чернышов (Спицын, 78), Зюзинс (Сорокин, 53), Шевчук, Дутов (Поярков, 60), Рыбин, Дорожкин (Алумона, 65)

Зенит-2: Бабурин, Йованович, Костин, Зуев, Карпов, Камышев (Исаев, 46), Евсеев (Мустафин, 90), Чернов, Бавин, Гасилин (Долгов, 68), Ящук (Саламатов, 57)

Предупреждения:

Овсиенко, 59 - Евсеев, 42

Судья:

Юрий Апонасенко (Россия)

Место и дата

17 сентября 15:00, Спартак, Текстовая трансляция

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