Кукушкин обыграл Донского и принес Казахстану первое очко в матче с Россией
В Москве продолжается матч плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса между сборными
России и Казахстана. Россиянин Евгений Донской во втором матче противостояния
уступил в пяти сетах Михаилу Кукушкину.
Итоговый счет матча – 6:7 (7), 6:2, 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Кукушкина.
Общее время матча – четыре часа и две минуты. На данный момент Россия и
Казахстан имею в активе по одной победе.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. На 12:00 запланирована
парная встреча. Россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук сыграют с Андреем
Голубевым и Александром Недовесовым.
Кубок
Дэвиса. Мировая группа
Плей-офф
Россия – Казахстан – 1:1
Матч
Донской Е. (Россия) - Кукушкин М. (Казахстан) - 7:6, 2:6, 6:4, 2:6, 2:6
Место и дата
18 сентября 10:30, , Текстовая трансляция
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