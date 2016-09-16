Кукушкин обыграл Донского и принес Казахстану первое очко в матче с Россией

В Москве продолжается матч плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Россиянин Евгений Донской во втором матче противостояния уступил в пяти сетах Михаилу Кукушкину.

Итоговый счет матча – 6:7 (7), 6:2, 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Кукушкина. Общее время матча – четыре часа и две минуты. На данный момент Россия и Казахстан имею в активе по одной победе.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. На 12:00 запланирована парная встреча. Россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук сыграют с Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.

Кубок Дэвиса. Мировая группа

Плей-офф