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Виктор Скрипник уволен с поста главного тренера «Вердера»

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Вердер»Комментарии

Главный тренер «Вердера» Виктор Скрипник освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщает официальный сайт бременского клуба.

Также сообщается, что и.о. главного тренера «Вердера» назначен наставник молодежной команды Александер Нури. «Мы пошли на этот шаг, поскольку не были уверены после игры в Менхенгладбахе, что сможем в ближайшее время улучшить ситуацию. Мы хотели бы поблагодарить Виктора и его тренерский штаб за работу в последние годы», - сказал спортивный директор «Вердера» Франк Бауманн.

Напомним, что вчера «Вердер» уступил «Боруссии» из Менхенгладбаха со счетом 1:4. Под руководством украинского тренера команда проиграла три стартовых матча чемпионата Германии и занимает последнее место.

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