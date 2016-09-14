Меню
табло
Контакты
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения
ВчераСегодняЗавтра
Развернуть
ТеннисКузнецов6:3, 6:4, 5:7, 7:5Недовесов
ФутболТамбов0 : 0Зенит-2
ХоккейСпартак2 : 3 БДинамо Москва
ФутболЛокомотив0 : 1Уфа
ФутболНаполи3 : 1Болонья
ФутболТомь1 : 0Арсенал Тула
ФутболУрал0 : 1Анжи
ФутболТерек1 : 3Амкар
ФутболЭйбар1 : 1Севилья
ХоккейЕвропа3 : 0США
ТеннисДонской7:6, 2:6, 6:4, 2:6, 2:6Кукушкин
ФутболУотфорд- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1Гран-при Сингапура. Гонка
ФутболКрылья Советов- : -ЦСКА
ФутболКраснодар- : -Ростов
ТеннисКравчук/Рублев6:3, 1:0Голубев/Недовесов
ХоккейКуньлунь- : -Лада
ХоккейЮгра- : -ЦСКА
ФутболИнтер- : -Ювентус
ХоккейРоссия- : -Швеция
ХоккейФинляндия- : -U-23
ХоккейЙокерит- : -Сибирь
ХоккейДинамо Минск- : -Авангард
ФутболАлавес- : -Депортиво
ХоккейАвтомобилист- : -СКА
ФутболЗенит- : -Рубин
ХоккейДинамо Рига- : -Металлург Нк
ХоккейЧехия- : -Европа

Варан выполз на трассу во время квалификации Гран-при Сингапура

Александр Семкив
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Во время квалификационного заезда на трассе «Марина Бей» в Сингапуре на трек выполз  варан.

Он переполз трассу поперек и исчез в неизвестном направлении.

Отметим, что это не первый случай появления животного на треке. Так, например, в Канаде несколько раз во время гонки появлялся бобер.

- Я удивился, когда увидел его, - поделился эмоциями Макс Ферстаппен. - Прежде я видел их только в зоопарке. Я видел, как он двигался по трассе, затем он остановился. В тот момент я решил, что смогу проехать. Затем, уже в зеркалах, я видел, как он убежал. Возможно, он гуляет сейчас где-то в окрестностях паддока, - отшутился гонщик.

Поул в квалификации завоевал пилот «Мерседес» Нико Росберг, его партнер по команде Льюис Хэмилтон пришел третьим. Вторым пришел Даниэль Риккардо из «Ред Булл».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял седьмое место.

Напомним, гонка ночная гонка состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Грожан потеряет пять позиций на старте Гран-при Сингапура из-за замены коробки передачПилот команды «Хаас» Роман Грожан оштрафован на пять мест на старте гонки на Гран-при Сингапура. Причина – замена коробки передач.Макс Ферстаппен: Я недоволен четвертым местомПилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, что он занял четвертое место.Даниэль Риккардо: Нашей целью было попадание на первый ряд стартовой решеткиПилот команды «Ред Булл» Даниэль Риккардо поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, что он занял второе место.Льюис Хэмилтон: Не могу сказать, в чем конкретно проблемаПилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, что он занял третье место.Гран-при Сингапура. Гонка. Начало текстовой трансляции – 15:00 мскВ воскресенье пройдет гонка 15-го этапа чемпионата «Формулы-1» - Гран-при Сингапура.Перес оштрафован на восемь мест на старте Гран-при СингапураПилот команды «Форс Индия» Серхио Перес получил наказание за нарушение во время квалификации Гран-при Сингапура. Его оштрафовали на восемь мест на стартовой решетке.Даниил Квят: На финальном круге автомобиль вел себя идеально, это всегда приятноРоссийский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, что он занял седьмое место.Нико Росберг: Это был один из трех лучших кругов в моей карьереПилот команды «Мерседес» Нико Росберг поделился впечатлениями после квалификации Гран-при Сингапура. Напомним, что он показал лучшее время.Росберг завоевал поул на гран-при Сингапура, Квят – седьмойНа Гран-при Сингапура в рамках чемпионата Формулы-1 состоялась квалификация. Лучшим оказался пилот команды «Мерседес» Нико Росберг.Росберг - лучший в третьей практике на Гран-при Сингапура, у Квята - 7-е времяНа городской трассе в Сингапуре состоялась третья сессия свободных заездов болидов «Формулы-1».Даниил Квят: Трасса в Сингапуре хорошо подходит мне и «Торо Россо»Российский пилот команды «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура-2016.Ферстаппен победил в первой практике Гран-при Сингапура, Квят - 7-йПилот «Ред Булла» Макс Ферстаппен показал лучший результат в первой практике Гран-при Сингапура.Даниил Квят: Гран-при Сингапура для меня большой вызовРоссийский пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего этапа Гран-при Сингапура.Кими Райкконен: Мы хотим бороться за победуПилот команды «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура. Соревнования пройдут с 16 по 18 сентября.Себастьян Феттель: «Мерседес» - фаворит Гран-при СингапураПилот команды «Феррари» Себастьян Феттель поделился ожиданиями от Гран-при Сингапура. Соревнования пройдут с 16 по 18 сентября.Дженсон Баттон: Неужели Формула-1 менее интересна людям, чем Pokemon Go?Пилот команды «Макларен» Дженсон Баттон сравнил популярность Формулы-1 и игры Pokemon Go. Он пришел к выводу, что сравнение не в пользу его вида спорта.Дженсон Баттон: Неужели «Формула-1» менее интересна, чем покемоны?Британский пилот «Макларен» Дженсон Баттон столкнулся с толпой игроков Pokemon GO и поделился мнением относительно данного события.Льюис Хэмилтон: Гонка в Сингапуре – самая сложнаяБританский пилот «Мерседеса» Льюи Хэмилтон поделился ожиданиями от предтоящего этапа «Формулы-1», который пройдет в Сингапуре.Даниил Квят: Время для переговоров с «Торо Россо» еще не пришлоРоссийский пилот Даниил Квят пока не знает, останется ли он в команде «Торо Россо» на сезон 2017 года.Кими Райкконен: Сингапур кардинально отличается от предыдущих двух этаповФинский пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями о предстоящем этапе «Формулы-1», который пройдет в Сингапуре.

Гран-при Сингапура
Гран-при Сингапура
Формула-1
Формула-1таблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложения