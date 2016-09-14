Варан выполз на трассу во время квалификации Гран-при Сингапура

Во время квалификационного заезда на трассе «Марина Бей» в Сингапуре на трек выполз варан.

Он переполз трассу поперек и исчез в неизвестном направлении.

Отметим, что это не первый случай появления животного на треке. Так, например, в Канаде несколько раз во время гонки появлялся бобер.

- Я удивился, когда увидел его, - поделился эмоциями Макс Ферстаппен. - Прежде я видел их только в зоопарке. Я видел, как он двигался по трассе, затем он остановился. В тот момент я решил, что смогу проехать. Затем, уже в зеркалах, я видел, как он убежал. Возможно, он гуляет сейчас где-то в окрестностях паддока, - отшутился гонщик.

Поул в квалификации завоевал пилот «Мерседес» Нико Росберг, его партнер по команде Льюис Хэмилтон пришел третьим. Вторым пришел Даниэль Риккардо из «Ред Булл».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял седьмое место.

Напомним, гонка ночная гонка состоится сегодня в 15:00 по московскому времени.

