Главный тренер «Коринтианса» уволен после поражения от «Палмейраса»
Главный тренер бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Кристовау Боргес отправлен в отставку после поражении в дерби от «Палмейраса» (0:2).
Боргес на посту главного тренера в июне сменил Тите, который возглавил сборную Бразилии.
После 26 матчей чемпионата Бразилии команда из Сан-Паулу расположилась на пятом месте турнирной таблицы, в ее активе 41 очко. Лидирует в чемпионате «Палмейрас» с 51-м очком.
В следующем туре «Коринтианс» 25 сентября на своем поле примет «Флуминенсе».
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