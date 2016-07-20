Главный тренер «Коринтианса» уволен после поражения от «Палмейраса»

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«Гремио»: Удачи, Жулиано! Бразильский клуб «Гремио» пожелал удачи полузащитнику Жулиано, который, по информации СМИ, близок к переходу петербургский «Зенит».

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