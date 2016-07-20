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Главный тренер «Коринтианса» уволен после поражения от «Палмейраса»

Александр Семкив
Источник:  ФК «Коринтианс»Комментарии

Главный тренер бразильского футбольного клуба «Коринтианс» Кристовау Боргес отправлен в отставку после поражении  в дерби от «Палмейраса» (0:2).

Боргес на посту главного тренера в июне сменил Тите, который возглавил сборную Бразилии.

После 26 матчей чемпионата Бразилии команда из Сан-Паулу расположилась на пятом месте турнирной таблицы, в ее активе 41 очко. Лидирует в чемпионате «Палмейрас» с 51-м очком.

 В следующем туре «Коринтианс» 25 сентября на своем поле примет «Флуминенсе».

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