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«Амур» дома обыграл «Ак Барс»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».

В составе победителей дубль сделал Владислав Ушенин. Еще один гол в активе Кристиана Кууселы. У «Ак Барса» шайбы забрасывали Джастин Азеведо и Дамир Мусин.

«Амур» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ак Барса»  16 очков и седьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат

Матч

Амур - Ак Барс - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)

Голы:

Азеведо (Варнаков, Токранов), 8:18 (0:1 - бол.). Куусела (Рамстедт, Кондратьев), 28:04 (1:1 - бол.). Ушенин В. (Ушенин В., Зуб), 35:38 (2:1). Мусин (Лукоянов, Ткачёв), 38:02 (2:2). Ушенин В. (Космачев, Бывальцев), 43:40 (3:2).

Место и дата

18 сентября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция

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