«Амур» дома обыграл «Ак Барс»
Матч
регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» завершился победой
хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».
В
составе победителей дубль сделал Владислав Ушенин. Еще один гол в активе
Кристиана Кууселы. У «Ак Барса» шайбы забрасывали Джастин Азеведо и Дамир
Мусин.
«Амур»
набрал 11 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной
конференции. У «Ак Барса» 16 очков и
седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Матч
Амур - Ак Барс - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Голы:
Азеведо (Варнаков, Токранов), 8:18 (0:1 - бол.). Куусела (Рамстедт, Кондратьев), 28:04 (1:1 - бол.). Ушенин В. (Ушенин В., Зуб), 35:38 (2:1). Мусин (Лукоянов, Ткачёв), 38:02 (2:2). Ушенин В. (Космачев, Бывальцев), 43:40 (3:2).
Место и дата
18 сентября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция