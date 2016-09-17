«Амур» дома обыграл «Ак Барс»

Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Амуром» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Амура».

В составе победителей дубль сделал Владислав Ушенин. Еще один гол в активе Кристиана Кууселы. У «Ак Барса» шайбы забрасывали Джастин Азеведо и Дамир Мусин.

«Амур» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ак Барса» 16 очков и седьмое место.

КХЛ. Регулярный чемпионат