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Евгений Донской: Сегодня я играл хуже, чем вчера

Максим Кравченко
Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями после матча с Михаилом Кукушкиным в рамках матча Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Напомним, что Донской уступил в пяти сетах.

«Много раз было, что переносили матчи и из-за дождя, и из-за темноты. -Никогда не знаете, может быть, вчера было бы хуже. Вчера я себя физически чувствовал отлично, думал, что ему будет тяжело. Соперник больше затратил сил, но никогда не знаете, что будет.

 В такую погоду тяжелее против него играть. Сам сегодня хуже играл, чем вчера, не использовал шанс в первом гейме. Покрытие медленнее, мяч не летит. Сегодня получилось хуже, чем вчера. Не сказал бы, что полностью заслуга соперника в его победе», - цитирует Донского «Р-Спорт».

Итоговый счет матча – 6:7 (7), 6:2, 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Кукушкина. Общее время матча – четыре часа и две минуты. На данный момент Россия и Казахстан имею в активе по одной победе.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. На 12:00 запланирована парная встреча. Россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук сыграют  с Андреем Голубевым и Александром Недовесовым.

Кубок Дэвиса. Мировая группа

Плей-офф

Матч

Донской Е. (Россия) - Кукушкин М. (Казахстан) - 7:6, 2:6, 6:4, 2:6, 2:6

Место и дата

18 сентября 10:30, , Текстовая трансляция

Россия – Казахстан – 1:1

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