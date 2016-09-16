Евгений Донской: Сегодня я играл хуже, чем вчера
Российский
теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями после матча с Михаилом
Кукушкиным в рамках матча Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Напомним, что
Донской уступил в пяти сетах.
«Много
раз было, что переносили матчи и из-за дождя, и из-за темноты. -Никогда не
знаете, может быть, вчера было бы хуже. Вчера я себя физически чувствовал
отлично, думал, что ему будет тяжело. Соперник больше затратил сил, но никогда
не знаете, что будет.
В такую погоду тяжелее против него играть. Сам
сегодня хуже играл, чем вчера, не использовал шанс в первом гейме. Покрытие
медленнее, мяч не летит. Сегодня получилось хуже, чем вчера. Не сказал бы, что
полностью заслуга соперника в его победе», - цитирует Донского «Р-Спорт».
Итоговый счет матча – 6:7 (7), 6:2, 4:6, 6:2, 6:2 в пользу Кукушкина.
Общее время матча – четыре часа и две минуты. На данный момент Россия и
Казахстан имею в активе по одной победе.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. На 12:00 запланирована
парная встреча. Россияне Андрей Рублев и Константин Кравчук сыграют с Андреем
Голубевым и Александром Недовесовым.
Кубок
Дэвиса. Мировая группа
Плей-офф
Матч
Донской Е. (Россия) - Кукушкин М. (Казахстан) - 7:6, 2:6, 6:4, 2:6, 2:6
Место и дата
18 сентября 10:30, , Текстовая трансляция