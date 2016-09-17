Борис Майоров: Кучеров не будет себя беречь на Кубке мира
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о форварде сборной России Никите Кучерове.
- Сможет ли выкладываться на все сто процентов в матчах Кубка Мира Никита Кучеров, который в данный момент не имеет на руках контракта?
- Можно посмотреть на это и по-другому – молодому игроку без контракта есть что доказывать в таких турнирах, - считает Борис Майоров. - И я не думаю, что Никита будет беречься и бояться травмы. Повреждение можно получить, просто выходя из дома. Поскользнулся на лестнице, упал, очнулся, гипс.
Напомним, что сборная России начнет свое выступление на Кубке мира в воскресенье матчем со шведами.
Матч
Место и дата
18 сентября 22:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция
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