Кшиштоф Гловацки: У меня не хватало сил, я не успевал за ногами Усика

Польский боксер первого тяжелого веса Кшиштоф Гловацки поделился впечатлениями после поединка за титул чемпиона мира по версии WBO c украинцем Александром Усиком. Напомним, что Кшиштоф уступил по очкам единогласным решением судей.

«Какие впечатления? Надо понять, что было не так, и работать над ошибками. Могу сказать, что я дважды хорошо попал левой рукой, но Усик дважды ушел от продолжения, поэтому ничего не получилось. Не было у меня ощущения в ринге, проигрываю я или выигрываю. Но в концовке я понимал, что могу победить только нокаутом.

В какой момент понял, что не хватает сил? В концовке девятого раунда. Но надо понимать, что у меня не сил не хватало, а я просто не успевал за ногами Усика. Ноги — моя главная проблема в этом бою, Усик был намного быстрее на ногах. А так у меня все хорошо с физической формой, я был хорошо готов к бою».

Не знаю, что там случилось с Александром в последнем раунде. Судья в ринге все видел. Согласен ли я с вердиктом? Не мне его оценивать, но я согласен с тем, что проиграл. Хотел бы я реванш? Да, хочу, если мне предложат», - цитирует Гловацки Sport Arena.

Бой Усик - Гловацки продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинцу. Счет судейских записок: 119-109, 117-111, 117-111.

Поясом чемпиона мира владел польский боксер. При этом оба спортсмена до этого поединка не знали поражений на профессиональном ринге.

Таким образом, теперь на счету Усика 10 побед (9 нокаутом), а на счету Гловацки 26 побед (16 нокаутом) и одно поражение.