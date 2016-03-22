Кшиштоф Гловацки: У меня не хватало сил, я не успевал за ногами Усика
Польский
боксер первого тяжелого веса Кшиштоф Гловацки поделился впечатлениями после
поединка за титул чемпиона мира по версии WBO c
украинцем Александром Усиком. Напомним, что
Кшиштоф уступил по очкам единогласным решением судей.
«Какие впечатления? Надо понять, что было не так, и работать над
ошибками. Могу сказать, что я дважды хорошо попал левой рукой, но Усик дважды
ушел от продолжения, поэтому ничего не получилось. Не было у меня ощущения в
ринге, проигрываю я или выигрываю. Но в концовке я понимал, что могу победить
только нокаутом.
В
какой момент понял, что не хватает сил? В концовке девятого раунда. Но надо
понимать, что у меня не сил не хватало, а я просто не успевал за ногами Усика.
Ноги — моя главная проблема в этом бою, Усик был намного быстрее на ногах. А
так у меня все хорошо с физической формой, я был хорошо готов к бою».
Не
знаю, что там случилось с Александром в последнем раунде. Судья в ринге все
видел. Согласен ли я с вердиктом? Не мне его оценивать, но я согласен с тем,
что проиграл. Хотел бы я реванш? Да, хочу, если мне предложат», - цитирует
Гловацки Sport Arena.
Бой
Усик - Гловацки продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу
украинцу. Счет судейских записок: 119-109, 117-111, 117-111.
Поясом
чемпиона мира владел польский боксер. При этом оба спортсмена до этого поединка
не знали поражений на профессиональном ринге.
Таким
образом, теперь на счету Усика 10 побед (9 нокаутом), а на счету Гловацки 26
побед (16 нокаутом) и одно поражение.