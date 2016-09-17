«Краснодар» - «Ростов». На матче ожидается до 12 тысячи зрителей
Южное дерби в рамках 7-го тура премьер-лиги не вызвало ажиотажа в Краснодаре.
Ожидается, что на трибунах стадиона «Кубань» соберется около 12 тысяч зрителей.
Напомним, что матч «Краснодар» - «Ростов» начнется сегодня в 20:00.
После шести игр у «Краснодара» 8 очков, у «Ростова» - 10.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
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