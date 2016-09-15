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«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче молодежных команд

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч седьмого тура молодежного первенства России между «Крыльями Советов» и ЦСКА завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

«Крылья» занимают 14-е место, имея в активе пять очков. ЦСКА с 19-ю очками на данный момент занимает первую строчку.

Молодежное первенство

7-й тур

Матч

Крылья Советов (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0

Состав

Крылья Советов (мол): Павлов, Лозовик, Масальский, Столяров, Васильев, Набатов, Дмитрюк (Захарян, 68), Кирица, Киселёв, Голенков (Садик, 74), Сланко

ЦСКА (мол): Овчинников, Евтушенко, Маклаков, Алибеков (Станисавлевич, 65), Кривулькин, Хосонов (Неплюев, 68), Анисимов (Леонов, 46), Пухов (Кучаев, 56), Титов (Олейников, 46), Чалов (Ферапонтов, 46), Жамалетдинов

Предупреждения:

Голенков, 60; Набатов, 90 - Жамалетдинов, 89

Судья:

Рафаэль Шафеев (Россия)

Место и дата

18 сентября 11:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция

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