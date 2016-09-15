«Крылья Советов» и ЦСКА сыграли вничью в матче молодежных команд
Матч седьмого тура молодежного первенства
России между «Крыльями Советов» и ЦСКА завершился вничью. Итоговый счет матча –
0:0.
«Крылья» занимают 14-е место, имея в
активе пять очков. ЦСКА с 19-ю очками на данный момент занимает первую строчку.
Молодежное первенство
7-й тур
Матч
Крылья Советов (мол) - ЦСКА (мол) - 0:0
Состав
Крылья Советов (мол): Павлов, Лозовик, Масальский, Столяров, Васильев, Набатов, Дмитрюк (Захарян, 68), Кирица, Киселёв, Голенков (Садик, 74), Сланко
ЦСКА (мол): Овчинников, Евтушенко, Маклаков, Алибеков (Станисавлевич, 65), Кривулькин, Хосонов (Неплюев, 68), Анисимов (Леонов, 46), Пухов (Кучаев, 56), Титов (Олейников, 46), Чалов (Ферапонтов, 46), Жамалетдинов
Предупреждения:
Голенков, 60; Набатов, 90 - Жамалетдинов, 89
Судья:
Рафаэль Шафеев (Россия)
Место и дата
18 сентября 11:00, Металлург (запасное поле), Онлайн-трансляция