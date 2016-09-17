«Краснодар» - «Ростов». Гостей поддержат 300 болельщиков
Из Ростова-на-Дону в Краснодар отправился внушительный десант болельщиков «Ростова».
Ожидается, что на матче 7-го тура премьер-лиги «Краснодар» - «Ростов» донскую команду поддержит около 300 болельщиков.
Билеты на матч для них будут стоить 100 рублей.
Напомним, что матч «Краснодар» - «Ростов» начнется сегодня в 20:00.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
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