На болиде Феттеля заменили силовую установку и коробку передач

В «Феррари» приняли решение поменять силовую установку и коробку передач на болиде Феттеля после неудачной квалификации немца в Сингапуре.

По итогам квалификации четырехкратный чемпион мира занял последнее место и будет стартовать в гонке с 22-й позиции.

Замена силовой установки и коробки передач предполагает штрафные санкции на стартовую позицию, но так как Феттель оказался последним – он ничего не теряет.

Гонка Гран-при Сингапура начнется сегодня, 18 сентября в 15:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого события.