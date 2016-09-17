«Краснодар» - «Ростов». На матче будут работать 312 полицейских
Стало известно количество полицейских, которые будут работать на матче 7-го тура премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом».
Обеспечат правопорядок 312 сотрудников полиции, которые во время матча будут находиться вне чаши стадиона «Кубань».
Напомним, что матч «Краснодар» - «Ростов» начнется сегодня в 20:00.
Матч
Судья:
Алексей Еськов (Россия)
Место и дата
18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически