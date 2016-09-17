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«Краснодар» - «Ростов». На матче будут работать 312 полицейских

Геннадий Никитов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стало известно количество полицейских, которые будут работать на матче 7-го тура премьер-лиги между «Краснодаром» и «Ростовом».

Обеспечат правопорядок 312 сотрудников полиции, которые во время матча будут находиться вне чаши стадиона «Кубань».

Напомним, что матч «Краснодар» - «Ростов» начнется сегодня в 20:00.

Матч

Краснодар - Ростов

Судья:

Алексей Еськов (Россия)

Место и дата

18 сентября 20:00, Кубань, Текстовая трансляция

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