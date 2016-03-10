Дьяченко вышла в финал квалификации турнира ITF в Санкт-Петербурге

Российская теннисистка Виталия Дьяченко, занимающая в рейтинге WTA 673-е место, в полуфинале квалификации турнира ITF Neva Cup одержала победу над своей соотечественницей Ольгой Пучковой (670-я ракетка мира) в двух сетах (6:3, 7:6).

Матч продолжался час и 42 минуты. За выход в основную сетку турнира Дьяченко поборется с Весной Долонц, которая представляет Сербию. Финальные игры квалификации состоятся 19 сентября.

Отметим, ранее СМИ сообщали, что матч Дьяченко с Тимеа Бачински в рамках US Open (1:6, 1:6) попал под подозрение из-за возможного договорного характера.

Напомним, матчи основной сетки Neva Cup стартуют 19 сентября на кортах теннисного центра «Динамо», турнир завершится 25 сентября. В эти же сроки в Петербурге будет проходить турнир ATP St.Petersburg Open.

В основной сетке Neva Cup Россию представят Евгения Родина, Ирина Хромачева, Екатерина Александрова, Алла Кудрявцева, Александра Панова, Наталья Вихлянцева, Анна Калинская, Виктория Кан, Анастасия Комардина и Анна Блинкова.

17 сентября стало известно, что в 2017-м году турнир перейдет из ITF под эгиду WTA.