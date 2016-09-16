Серхио Перес раскритиковал стюардов FIA

Мексиканский пилот «Форс Индии» Серхио Перес раскритиковал стюардов Международной автомобильной федерации (FIA) за наложенный на него штраф по итогам квалификации Гран-при Сингапура.

- Машина, которая ехала передо мной очень сильно замедлилась. Но стюарды даже и не подумали у него спросить, почему он это сделал. Есть очень много несправедливости в отношении решений, которые принимает FIA, - сказал Перес.

Напомним, 26-летний мексиканец получил штраф в восемь позиций на стартовой решетке за нарушения во втором и третьем секторе круга.