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«Ростов» не будет подавать апелляцию на частичное закрытие трибун в матче с ПСВ

Максим Кравченко
Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

«Ростов» решил не оспаривать частичное закрытие трибун в домашнем матче Лиги чемпионов с ПСВ. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, что «Ростов» был наказан за проявления расизма в матче квалификации Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1). Как передает ТАСС, ссылаясь на источник, клуб решил не оспаривать это наказание, так как в случае с расизмом доказать необоснованность обвинения крайне сложно.

Отметим, что в матче с ПСВ будет частично закрыта Восточная трибуна. Всего стадион вмещает 15840 зрителей.

Матч «Ростов» - ПСВ состоится 28 сентября. Начало в 21:45 по Москве.

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