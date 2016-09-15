«Ростов» не будет подавать апелляцию на частичное закрытие трибун в матче с ПСВ
«Ростов» решил не оспаривать частичное
закрытие трибун в домашнем матче Лиги чемпионов с ПСВ. Об этом сообщил
источник, знакомый с ситуацией.
Напомним, что «Ростов» был наказан за
проявления расизма в матче квалификации Лиги чемпионов против «Аякса» (4:1).
Как передает ТАСС, ссылаясь на источник, клуб решил не оспаривать это наказание,
так как в случае с расизмом доказать необоснованность обвинения крайне сложно.
Отметим, что в матче с ПСВ будет частично
закрыта Восточная трибуна. Всего стадион вмещает 15840 зрителей.
Матч «Ростов» - ПСВ состоится 28 сентября. Начало в 21:45 по
Москве.
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