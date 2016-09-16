«Заубер» поздравил Эрикссона с 50-м Гран-при в «Формуле-1»

Швейцарская команда «Формулы-1» «Заубер» поздравила своего шведского пилота Маркуса Эрикссона с пятидесятым гран-при в «королевских гонках».

В качестве подарка команда преподнесла пилоту арбуз, на котором было вырезано число 50.

«С днем рождения… Ой, нет! Это же пятидесятый Гран-при Маркуса в «Формуле-1», - говорится в официальном твиттере команды.

Напомним, 26-летний автогонщик дебютировал в «больших призах» в 2014 году в команде «Катерхэм». По итогам первого сезона швед занял 19-е место, заработав ноль очков. Сезон 2015 года гонщик начал в составе «Заубера» - наивысшим достижением гонщика в сезоне стало восьмое место в Австралии.

Перед пятнадцатым этапом нынешнего сезона, гонщик без очков занимает 21-е место.

Гонка Гран-при Сингапура начнется сегодня, 18 сентября в 15:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого события.