«Заубер» поздравил Эрикссона с 50-м Гран-при в «Формуле-1»

Швейцарская команда «Формулы-1» «Заубер» поздравила своего шведского пилота Маркуса Эрикссона с пятидесятым гран-при в «королевских гонках».

В качестве подарка команда преподнесла пилоту арбуз, на котором было вырезано число 50.

«С днем рождения… Ой, нет! Это же пятидесятый Гран-при Маркуса в «Формуле-1», - говорится в официальном твиттере команды.

Happy birthday... oh no, it is Marcus' 50. Grand Prix! Let's have a good one 😊🎉 #F1 #SingaporeGP pic.twitter.com/0mB0f5gbOJ