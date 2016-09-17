Дмитрий Селюк: У Траоре есть предложения из Англии и Испании, но он доиграет сезон в ЦСКА

Агент нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал новость об интересе к его клиенту со стороны «Вест Бромвича». Он заверил, что Ласина доиграет в сезон в составе московских армейцев.

«Вест Бромвич» был заинтересован в услугах Траоре ещё до его прихода в ЦСКА, и не только «Вест Бромвич». Предложения есть и из Англии, и из Испании. Безусловно, на Траоре есть спрос, но пока говорить на эту тему не имеет смысла.

Во-первых, Ласина принадлежит «Монако», во-вторых, он точно играет в ЦСКА до конца сезона. Переход в московский клуб был осознанным решением, а все эти предложения от европейских клубов были еще до ЦСКА», — цитирует Селюка в «Чемпионат.com».

Как информирует Daily Mail, представители английского клуба побывали на матче Лиги чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2), где они просматривали именно Траоре. За «Вест Бромвич» выступает бывший форвард «Зенита» Саломон Рондон.

В текущем сезоне 26-летний Ласина Траоре провел семь матчей за ЦСКА и забил два мяча при одной голевой передаче.