Дмитрий Селюк: У Траоре есть предложения из Англии и Испании, но он доиграет сезон в ЦСКА
Агент
нападающего ЦСКА Ласины Траоре Дмитрий Селюк прокомментировал новость об
интересе к его клиенту со стороны «Вест Бромвича». Он заверил, что Ласина
доиграет в сезон в составе московских армейцев.
«Вест
Бромвич» был заинтересован в услугах Траоре ещё до его прихода в ЦСКА, и не
только «Вест Бромвич». Предложения есть и из Англии, и из Испании. Безусловно,
на Траоре есть спрос, но пока говорить на эту тему не имеет смысла.
Во-первых,
Ласина принадлежит «Монако», во-вторых, он точно играет в ЦСКА до конца сезона.
Переход в московский клуб был осознанным решением, а все эти предложения от
европейских клубов были еще до ЦСКА», — цитирует Селюка в «Чемпионат.com».
Как
информирует Daily Mail, представители английского клуба побывали на матче Лиги
чемпионов «Байер» - ЦСКА (2:2), где они просматривали именно Траоре. За «Вест
Бромвич» выступает бывший форвард «Зенита» Саломон Рондон.
В
текущем сезоне 26-летний Ласина Траоре провел семь матчей за ЦСКА и забил два
мяча при одной голевой передаче.