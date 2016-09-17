Вячеслав Фетисов: Мне Кубок Канады запомнился безобразным судейством. Но не верю, что политика и сейчас вмешается в хоккей
Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов – о Кубке мира в
Торонто.
- Я участвовал в
двух Кубках Канады, - вспоминает Фетисов. – Один мы выиграли, в другом нам
этого сделать не дали. Мы тогда показывали лучший хоккей. Но он был омрачен
безобразной работой арбитров. Хотя даже несмотря на это мы были близки к цели.
- Нет опасений,
что и нынешняя сборная России пострадает в Канаде от несправедливого судейства?
Особенно учитывая нынешнюю обстановку в мире.
- Не хотелось бы в
это верить. Турнир проводит НХЛ. Это интернациональна