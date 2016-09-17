Вячеслав Фетисов: Мне Кубок Канады запомнился безобразным судейством. Но не верю, что политика и сейчас вмешается в хоккей

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов – о Кубке мира в Торонто.

- Я участвовал в двух Кубках Канады, - вспоминает Фетисов. – Один мы выиграли, в другом нам этого сделать не дали. Мы тогда показывали лучший хоккей. Но он был омрачен безобразной работой арбитров. Хотя даже несмотря на это мы были близки к цели.

- Нет опасений, что и нынешняя сборная России пострадает в Канаде от несправедливого судейства? Особенно учитывая нынешнюю обстановку в мире.

- Не хотелось бы в это верить. Турнир проводит НХЛ. Это интернациональна я лига. И политики там быть не должно. На лед будут выходить лучшие хоккеисты мира. Конечно, организаторы хотят, чтобы выиграли свои. Но если победят другие команды – боссам НХЛ по большому счету это все равно. В 1987 году ситуация была совсем другая. Тогда русские игроки в НХЛ не играли. Плюс «холодная война» и все что с этим связано. Мне не хочется верить, что политика вмешается в хоккей.