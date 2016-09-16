СompLexity Gaming анонсировала новый состав по Dota 2

Американский коллектив Cloud9 выиграл в полуфинале у команды Team EnVyUs на DreamHack ZOWIE Open Bucharest по Counter-Strike: Global Offensive.

Cloud9 вышла в финал DreamHack Bucharest Американский коллектив Cloud9 выиграл в полуфинале у команды Team EnVyUs на DreamHack ZOWIE Open Bucharest по Counter-Strike: Global Offensive.

Китайские коллективы LGD Gaming и CDEC обновили составы по Dota 2. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.

LGD Gaming и CDEC обновили составы по Dota 2 Китайские коллективы LGD Gaming и CDEC обновили составы по Dota 2. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.

Team Dignitas победила FlipSid3 на DreamHack Bucharest Team Dignitas одержала победу над FlipSid3 Tactics на турнире DreamHack Bucharest по Counter-Strike: Global Offensive.

Сюй «BurNing» Чжилэй присоединился к составу Invictus Gaming по Dota 2. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.

BurNIng вступил в состав Invictus Gaming Сюй «BurNing» Чжилэй присоединился к составу Invictus Gaming по Dota 2. Об этом стало известно из информации на сайте регистрации составов.