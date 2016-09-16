СompLexity Gaming анонсировала новый состав по Dota 2
Американская организация compLexity Gaming анонсировала новый состав по Dota 2 на предстоящий сезон.
К оставшимся в команде Кайлу «Swindlemelonzz» Фридману и Закари «Zfreek» Фридману присоединились три новых игрока: Михай «canceL^^» Антонио, Джастин «jk» Розелл и Дэвид «Moo» Халл, бывший игрок Digital Chaos.
Напомним, что ранее команду покинули Линус «Limmp» Бломдин, Симон «Handsken» Хааг, перешедшие в The Alliance, и Расмус «Chessie» Бломдин
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