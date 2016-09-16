Льюис Хэмилтон: Я не знаю, как победить в Сингапуре

Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон за час до старта гонки в Сингапуре заявил, что не знает, как победить в этом гран-при.

«Мне нравится эта гонка и местные болельщики. Здесь практически невозможно обгонять, поэтому я не знаю, как выиграть эту гонку. Я постараюсь максимально выложиться – я всегда это делаю. Посмотрим, чем всё закончится», - цитирует Хэмилтона f1news.

Гонка Гран-при Сингапура начнется сегодня, 18 сентября в 15:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого события.