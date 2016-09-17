Зинэтула Билялетдинов: После хорошей игры, как правило, ждешь плохую

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после матча против «Амура» в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:4.

«Много и не хочется говорить. То, что мы не смогли сыграть, это было видно. К сожалению, после хорошей игры, как правило, ждешь плохую. Так и получилось сегодня. Хотелось бы, чтоб мы поправили свою игру и к следующему матчу подошли серьезно», – сказал Билялетдинов.

В составе победителей дубль сделал Владислав Ушенин. Еще один гол в активе Кристиана Кууселы. У «Ак Барса» шайбы забрасывали Джастин Азеведо и Дамир Мусин.

«Амур» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. У «Ак Барса» 16 очков и седьмое место.

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