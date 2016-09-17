Зинэтула Билялетдинов: После хорошей игры, как правило, ждешь плохую
Главный тренер
«Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями после матча против «Амура»
в регулярном чемпионате КХЛ. Напомним, что его команда уступила со счетом 2:4.
«Много и не хочется говорить. То, что мы не смогли сыграть, это было видно. К сожалению, после хорошей игры, как правило, ждешь плохую. Так и получилось сегодня. Хотелось бы, чтоб мы поправили свою игру и к следующему матчу подошли серьезно», – сказал Билялетдинов.
В
составе победителей дубль сделал Владислав Ушенин. Еще один гол в активе
Кристиана Кууселы. У «Ак Барса» шайбы забрасывали Джастин Азеведо и Дамир Мусин.
«Амур» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место в турнирной
таблице Восточной конференции. У «Ак Барса» 16 очков и седьмое место.
КХЛ. Регулярный чемпионат
Амур - Ак Барс - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0) Азеведо (Варнаков, Токранов), 8:18 (0:1 - бол.). Куусела (Рамстедт, Кондратьев), 28:04 (1:1 - бол.). Ушенин В. (Ушенин В., Зуб), 35:38 (2:1). Мусин (Лукоянов, Ткачёв), 38:02 (2:2). Ушенин В. (Космачев, Бывальцев), 43:40 (3:2). 18 сентября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Голы:
Место и дата
Амур - Ак Барс - 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Азеведо (Варнаков, Токранов), 8:18 (0:1 - бол.). Куусела (Рамстедт, Кондратьев), 28:04 (1:1 - бол.). Ушенин В. (Ушенин В., Зуб), 35:38 (2:1). Мусин (Лукоянов, Ткачёв), 38:02 (2:2). Ушенин В. (Космачев, Бывальцев), 43:40 (3:2).
18 сентября 10:00, Платинум Арена, Онлайн-трансляция