Геннадий Головкин: Промоутер Альвареса не хочет нашего боя
Казахский
боксер, чемпион мира в среднем весе по
версиям WBC, IBF, IBO и WBA Геннадий Головкин прокомментировал заявления
мексиканца Сауля Альвареса. Ранее Альварес заявил, что готов встретиться с ним
на ринге в любое время.
«Я
сказал, чтобы Альварес вернул мне мой пояс, и он сделал это. Я хочу этого боя, все
хотят этого. Это был бы захватывающий поединок для болельщиков. Но я думаю, что
его промоутер не хочет этого боя», - цитирует Головкина Boxingscene.
Напомним,
что ранее Головкин получил чемпионские пояса, так как Альварес отказался от
обязательной защиты титула против него. Накануне
Альварес нокаутировал британца Лиама Смита в девятом раунде. До этого 34-летний
Геннадий Головкин победил британца Келла Брука и защитил титулы чемпиона мира
по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе.