Геннадий Головкин: Промоутер Альвареса не хочет нашего боя

Казахский боксер, чемпион мира в среднем весе по версиям WBC, IBF, IBO и WBA Геннадий Головкин прокомментировал заявления мексиканца Сауля Альвареса. Ранее Альварес заявил, что готов встретиться с ним на ринге в любое время.

«Я сказал, чтобы Альварес вернул мне мой пояс, и он сделал это. Я хочу этого боя, все хотят этого. Это был бы захватывающий поединок для болельщиков. Но я думаю, что его промоутер не хочет этого боя», - цитирует Головкина Boxingscene.

Напомним, что ранее Головкин получил чемпионские пояса, так как Альварес отказался от обязательной защиты титула против него. Накануне Альварес нокаутировал британца Лиама Смита в девятом раунде. До этого 34-летний Геннадий Головкин победил британца Келла Брука и защитил титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, WBC и IBF в среднем весе.