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Кими Райкконен: Для начала надо хорошо стартовать, а там посмотрим

Александр Семкив
Источник:  F1newsКомментарии

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от гонки в Сингапуре за час до ее старта.

«Если мы правильно угадаем с тактикой, это, конечно, во многом поможет, но в наших силах лишь постараться преодолеть дистанцию с максимально возможной скоростью. Также нам может помочь появление автомобиля безопасности, ведь по ходу этой гонки может многое произойти. Для начала надо хорошо стартовать, а там посмотрим, как всё будет складываться», - сказал Квят.

Гонка Гран-при Сингапура начнется сегодня, 18 сентября в 15:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого события. 

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