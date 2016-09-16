Кими Райкконен: Для начала надо хорошо стартовать, а там посмотрим

Финский пилот «Феррари» Кими Райкконен поделился ожиданиями от гонки в Сингапуре за час до ее старта.

«Если мы правильно угадаем с тактикой, это, конечно, во многом поможет, но в наших силах лишь постараться преодолеть дистанцию с максимально возможной скоростью. Также нам может помочь появление автомобиля безопасности, ведь по ходу этой гонки может многое произойти. Для начала надо хорошо стартовать, а там посмотрим, как всё будет складываться», - сказал Квят.

Гонка Гран-при Сингапура начнется сегодня, 18 сентября в 15:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого события.