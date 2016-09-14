Дуглас Коста получил травму бедра

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста получил травму правого бедра. Это произошло во вчерашнем матче чемпионата Германии против «Ингольштадта» (3:1).

Бразилец вышел на замену во втором тайме, но на 83-й минуте сам был заменен из-за травмы. Футболист будет проходить лечение, срок восстановления пока не называется.

В текущем сезоне 25-летний Дуглас Коста провел три матча за «Баварию» и сделал одну результативную передачу.