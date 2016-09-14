Дуглас Коста получил травму бедра
Полузащитник
мюнхенской «Баварии» Дуглас Коста получил травму правого бедра. Это произошло
во вчерашнем матче чемпионата Германии против «Ингольштадта» (3:1).
Бразилец
вышел на замену во втором тайме, но на 83-й минуте сам был заменен из-за травмы.
Футболист будет проходить лечение, срок восстановления пока не называется.
В текущем сезоне 25-летний Дуглас Коста провел три матча за «Баварию» и сделал одну результативную передачу.
Матч
Бавария - Ингольштадт - 3:1 (1:1)
Голы
Лескано 8 (0:1). Левандовски 12 (1:1). Алонсо 50 (2:1). Рафинья 84 (3:1).
Состав
Бавария: Нойер, Бернат, Рафинья, Мартинес, Алонсо, Саншеш (Алькантара, 61), Киммих, Видаль, Рибери, Коман (Коста, 46, Боатенг, 83), Левандовски
Ингольштадт: Нюланд, Левельс, Тиссеран, Зуттнер, Матип, Моралес (Хинтерзеер, 63), Роджер, Гросс, Леки (Коэн, 81), Хартманн (Лекс, 71), Лескано
Предупреждения:
Алькантара, 81 - Тиссеран, 59; Лекс, 72
Судья:
Патрик Иттрих (Германия)
Место и дата
17 сентября 16:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция