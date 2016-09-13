Руди Гарсия может заменить де Бура на посту главного тренера «Интера».

Новым главным тренером «Интера» может стать Руди Гарсия. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает La Repubblica, Гарсия уже пообщался с руководством клуба на предмет возможной работы. В случае увольнения голландского специалиста француз готов занять его место.

Отметим, что сегодня «Интеру» предстоит матч с «Ювентусом». Ранее сообщалось, что в случае поражения в этой игре де Бур будет уволен. Среди других кандидатов ему на замену упоминался также Фабио Капелло.

В нынешнем сезоне «Интер» занимает десятое место в чемпионате Италии, имея в активе четыре очка в трех матчах.