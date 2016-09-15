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«Осасуна» и «Сельта» сыграли вничью

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч четвертого тура чемпионата Испании между «Осасуной» и «Сельтой»завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.

Обе команды находятся в зоне вылета, имея в активе по четыре очка.

Чемпионат Испании. Примера

4-й тур

Матч

Осасуна - Сельта - 0:0

Состав

Осасуна: Фернандес, Буньэль, Гарсия У., Клерк, Ойер, Гарсия И., Мерида (Торрес, 61), де лас Куэвас, Гарсия Д., Ривьер (Ромеро, 53), Риера (Леон, 86)

Сельта: Альварес, Кастро, Ронкалья, Мальо, Кабрал, Васс (Радойя, 86), Эрнандес, Гуидетти (Росси, 62), Аспас, Бонгонда, Сенье (Систо, 76)

Предупреждения:

Ойер, 27; Гарсия Д., 32; Мерида, 36; Торрес, 64 - Гуидетти, 43

Судья:

Даниэль Трухильо (Испания)

Место и дата

18 сентября 13:00, Эль Садар, Онлайн-трансляция

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