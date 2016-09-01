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Медведев и Зверев пробились в финал квалификации SpbOpen-2016

Максим Шитиков
Источник:  Spb.Sovsport.ruКомментарии

На 21-м международном теннисном турнире St.Petersburg Open состоялись первые матчи стартового раунда квалификации.

Российский спортсмен Даниил Медведев (143-я позиция в рейтинге ATP) обыграл в двух сетах своего соотечественника Алексея Ватутина (6:3, 6:7, 7:5). Его следующим соперником будет хорват Анте Павич (365-е место в рейтинге), победивший Джеймса Варда из Великобритании со счетом 7:6, 6:2.

В финал квалификации также прошел немецкий теннисист Миша Зверев, одержавший победу над Максимом Кравцовым (6:3, 6:0). Еще одним участником следующего раунда стал чех Ян Мертль, обыгравший Николу Чачича из Сербии (6:4, 6:3).

Сегодня, 18 сентября, состоятся еще четыре матча квалификации: Теймураз Габашвили - Михаил Елгин, Михал Пршежни (Польша) - Александр Кудрявцев, Евгений Тюрнев - Александр Сидоренко (Франция) и Раду Албот (Молдавия) - Дмитрий Жирмонт (Белоруссия).

Напомним, матчи основной сетки SpbOpen-2016 стартуют 19 сентября. Турнир проходит на кортах «СИБУР АРЕНЫ».

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