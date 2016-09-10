Герман Титов: Овертаймы «3 на 3» гораздо интереснее буллитов

Главный тренер «Спартака» Герман Титов высказался за энхаэловский формат игры в дополнительное время.

- На днях главный тренер сборной России Олег Знарок посетовал перед Кубком мира, что у него совсем нет практики игры в овертайме «три на три». Как вы относитесь к такому формату игры в дополнительное время?

- Мне нравится это правило. В НХЛ так играют уже второй год. Это интересно для зрителей. Вспомните хотя бы недавний матч россиян с канадцами в Питтсбурге. Сколько там было моментов с обеих сторон! И до буллитов команды не дотянули.

- Такие овертаймы честнее буллитов?

- Не знаю честнее ли… Но точно – интересней.