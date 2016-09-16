Даниэль Риккардо: В Сингапуре длинный круг, поэтому важно рассчитать потребление топлива

Австралийский пилот «Ред Булла» Даниэль Риккардо поделился ожиданиями от гонки в Сингапуре за десять минут до ее старта.

«Здесь длинный круг, поэтому важно правильно рассчитать потребление топлива. Мы более или менее понимаем, как работают настройки. Я рад, что надо было просто доехать до стартовой решетки и ни с чем не экспериментировать», - цитирует Риккардо f1news.

Гонка Гран-при Сингапура начнется сегодня, 18 сентября в 15:00. Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию этого события.