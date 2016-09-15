Кравчук и Рублев вывели Россию вперед в матче Кубка Дэвиса с Казахстаном
В Москве продолжается раунда плей-офф Кубка Дэвиса Россия – Казахстан.
Российские теннисисты Андрей Рублев и Константин Кравчук принесли своей команде
второе очко.
В парном матче россияне в четырех партиях переиграли Андрея Голубева и
Александра Недовесова. Итоговый счет матча – 6:3, 6:7, (3), 6:2, 7:5. Матч продолжался
два часа и 59 минут. Общий счет стал 2:1 в пользу сборной России
Кубок
Дэвиса. Мировая группа
Плей-офф
Москва (Россия)
Россия – Казахстан – 2:1
Матч
Кравчук/Рублев (Россия) - Голубев/Недовесов (Казахстан) - 6:3, 6:7, 6:2, 7:5
Место и дата
18 сентября 12:00, , Текстовая трансляция
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