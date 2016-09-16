«Уотфорд» - «МЮ». Марсьяль получил травму и был заменен
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль был заменен в первом
тайме матча чемпионата Англии против «Уотфорда».
Француз получил травму на 27-й минуте. В итоге он продолжил матч, но
отыграл в итоге лишь чуть более десяти минут и был заменен. На замену вышел
Эшли Янг. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.
В нынешнем сезоне 20-летний Антони Марсьяль провел семь матчей за «МЮ» и
сделал две результативные передачи.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически