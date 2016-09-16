«Уотфорд» - «МЮ». Марсьяль получил травму и был заменен

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль был заменен в первом тайме матча чемпионата Англии против «Уотфорда».

Француз получил травму на 27-й минуте. В итоге он продолжил матч, но отыграл в итоге лишь чуть более десяти минут и был заменен. На замену вышел Эшли Янг. Степень серьезности повреждения пока неизвестна.

В нынешнем сезоне 20-летний Антони Марсьяль провел семь матчей за «МЮ» и сделал две результативные передачи.