«Удинезе» дома уступил «Кьево»
Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Кьево»
завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.
Хозяева открыли счет на 25-й минуте усилиями Дувана Сапаты. На 82-й
минуте сравнял результат Лукас Кастро. «Кьево» набрал семь очков и занимает
пятое место. У «Удинезе» пять очков и девятое место.
Чемпионат Италии. Серия А
5-й тур
Матч
Голы
Сапата 26 (1:0). Кастро 82 (1:1). Качиаторе 90 (1:2).
Состав
Удинезе: Карнезис, Армеро, Вагуэ, Фелипе, Ларанжейра, де Пауль (Эвангелиста, 76), Хальфредссон (Коне, 65), Кумс, Агеманг-Баду, Сапата, Теро (Перица, 87)
Кьево: Соррентино, Качиаторе, Дайнелли, Цесар, Хетемай, Бирса (де Гузман, 88), Гобби, Радованович, Кастро, Инглезе (Пеллисье, 63), Меджорини (Флоро Флорес, 68)
Предупреждения:
Хальфредссон, 39; Коне, 78; Перица, 88 - Радованович, 36; Цесар, 37; Качиаторе, 76; Дайнелли, 89
Судья:
Лука Паиретто (Италия)
Место и дата
18 сентября 13:30, Фриули, Онлайн-трансляция