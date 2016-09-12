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«Удинезе» дома уступил «Кьево»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч четвертого тура чемпионата Италии между «Удинезе» и «Кьево» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 2:1.

Хозяева открыли счет на 25-й минуте усилиями Дувана Сапаты. На 82-й минуте сравнял результат Лукас Кастро. «Кьево» набрал семь очков и занимает пятое место. У «Удинезе» пять очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

5-й тур

Матч

Удинезе - Кьево - 1:2 (1:0)

Голы

Сапата 26 (1:0). Кастро 82 (1:1). Качиаторе 90 (1:2).

Состав

Удинезе: Карнезис, Армеро, Вагуэ, Фелипе, Ларанжейра, де Пауль (Эвангелиста, 76), Хальфредссон (Коне, 65), Кумс, Агеманг-Баду, Сапата, Теро (Перица, 87)

Кьево: Соррентино, Качиаторе, Дайнелли, Цесар, Хетемай, Бирса (де Гузман, 88), Гобби, Радованович, Кастро, Инглезе (Пеллисье, 63), Меджорини (Флоро Флорес, 68)

Предупреждения:

Хальфредссон, 39; Коне, 78; Перица, 88 - Радованович, 36; Цесар, 37; Качиаторе, 76; Дайнелли, 89

Судья:

Лука Паиретто (Италия)

Место и дата

18 сентября 13:30, Фриули, Онлайн-трансляция

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