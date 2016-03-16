Алексей Мишин: Такой драгоценный камень, как Туктамышева, не будет лишним в короне российского фигурного катания

Заслуженный тренер СССР Алексей Мишин, тренирующий чемпионку мира Елизавету Туктамышеву, рассказал о планах их работы на предстоящий сезон.

- Вы планируете в этом сезоне повторить с Туктамышевой опыт ее победного сезона - провести спортсменку через очень большое количество стартов?

- Да. До прокатов Лиза уже каталась в одном турнире в Санкт-Петербурге, до начала «Гран-при» мы планируем выступления в Оберстдорфе, в Финляндии, в Ницце. Я не совсем удовлетворен тем, как она каталась в Сочи, но в тренировках вижу прокаты, которые дают мне основания полагать, что даже сейчас Туктамышева способна кататься намного лучше. Да и вообще сказал бы, что такой драгоценный камень в короне женского российского одиночного катания никогда не будет лишним, - приводит слова Мишина «Спорт-Экпресс».

Напомним, для Туктамышевой сезон 2016/2017 начнется турниром в Оберстдорфе, который состоится с 22 по 24 сентября. Следующий старт для фигуристки, Finladnia Trophy, пройдет с 6 по 10 октября в Эспоо. Кубок Ниццы запланирован двумя неделями позднее (19-23 октября).

В рамках Гран-при 19-летняя спортсменка выступит на этапах в Канаде (28-30 октября) и Пекине (18-20 ноября).

В сезоне 2015/2016 Туктамышева заняла второе место на этапе Гран-при в Канаде. На чемпионате России подопечная Алексея Мишина стала восьмой и не попала в состав национальной команды на чемпионаты Европы и мира.