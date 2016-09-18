Майк Бэбкок: Вся сборная Канады была на подъеме

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке мира. Напомним, что его команда победила со счетом 6:0.

«Вся команда была на подъеме. Хочу отметить бригады меньшинства. Чехи в начале игры сильно взвинтили темп. Некоторое время даже контролировали среднюю зону, опасно атаковали. Нашему вратарю пришлось потрудиться до тех пор, пока мы не навязали сопернику свою игру.

При счете 6:0 кому-то покажется, что нашему голкиперу вообще нечем было заняться. Но если бы не он, то счет мог бы стать несколько иным. И вообще я хотел бы отметить всю команду. Парни четко выполнили план на игру и не расслабились даже в третьем периоде.

Это не первый мой турнир со сборной, и я усвоил одну истину – проигравшая команда на следующий матч выходит с огромной мотивацией. Выигравшая команда заплывает жирком, почивая на лаврах. Сейчас для нас главное – не успокоиться, празднуя победу. Мы пока еще ничего не выиграли. В следующем матче нам надо играть еще лучше», - сказал Бэбкок.

В составе канадцев по разу отличились Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.

В своих следующих матчах турнира сборная Канады 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет с командой США, а чехи 19 сентября в 22:00 (мск) сразятся со сборной Европы.

Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.