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Майк Бэбкок: Вся сборная Канады была на подъеме

Максим Кравченко, Павел Лысенков
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке мира. Напомним, что его команда победила со счетом 6:0.

«Вся команда была на подъеме. Хочу отметить бригады меньшинства. Чехи в начале игры сильно взвинтили темп. Некоторое время даже контролировали среднюю зону, опасно атаковали. Нашему вратарю пришлось потрудиться до тех пор, пока мы не навязали сопернику свою игру.

При счете 6:0 кому-то покажется, что нашему голкиперу вообще нечем было заняться. Но если бы не он, то счет мог бы стать несколько иным. И вообще я хотел бы отметить всю команду. Парни четко выполнили план на игру и не расслабились даже в третьем периоде.

Это не первый мой турнир со сборной, и я усвоил одну истину – проигравшая команда на следующий матч выходит с огромной мотивацией. Выигравшая команда заплывает жирком, почивая на лаврах. Сейчас для нас главное – не успокоиться, празднуя победу. Мы пока еще ничего не выиграли. В следующем матче нам надо играть еще лучше», - сказал Бэбкок.

В составе канадцев  по разу отличились Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.

В своих следующих матчах турнира сборная Канады 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет с командой США, а чехи 19 сентября в 22:00 (мск) сразятся со сборной Европы.

Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.

Матч

Канада - Чехия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)

Голы:

Кросби (Стэмкос, Маршанд), 8:26 (1:0). Маршанд (Бернс, Кросби), 17:08 (2:0). Бержерон (Маршанд), 19:59 (3:0). Торнтон (Кросби, Дюшен), 27:22 (4:0). Тэйвс (Гецлаф, Таварес), 34:45 (5:0 - бол.). Петранжело (Даути, Таварес), 52:41 (6:0 - бол.).

Место и дата

18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция

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