Майк Бэбкок: Вся сборная Канады была на подъеме
Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок поделился впечатлениями после
матча против сборной Чехии на Кубке мира. Напомним, что его команда победила со
счетом 6:0.
«Вся
команда была на подъеме. Хочу отметить бригады меньшинства. Чехи в начале игры
сильно взвинтили темп. Некоторое время даже контролировали среднюю зону, опасно
атаковали. Нашему вратарю пришлось потрудиться до тех пор, пока мы не навязали
сопернику свою игру.
При
счете 6:0 кому-то покажется, что нашему голкиперу вообще нечем было заняться.
Но если бы не он, то счет мог бы стать несколько иным. И вообще я хотел бы
отметить всю команду. Парни четко выполнили план на игру и не расслабились даже
в третьем периоде.
Это
не первый мой турнир со сборной, и я усвоил одну истину – проигравшая команда
на следующий матч выходит с огромной мотивацией. Выигравшая команда заплывает
жирком, почивая на лаврах. Сейчас для нас главное – не успокоиться, празднуя
победу. Мы пока еще ничего не выиграли. В следующем матче нам надо играть еще
лучше», - сказал Бэбкок.
В
составе канадцев по разу отличились
Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс
Пьетранджело.
В
своих следующих матчах турнира сборная Канады 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет
с командой США, а чехи 19 сентября в 22:00 (мск) сразятся со сборной Европы.
Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.
Матч
Канада - Чехия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Кросби (Стэмкос, Маршанд), 8:26 (1:0). Маршанд (Бернс, Кросби), 17:08 (2:0). Бержерон (Маршанд), 19:59 (3:0). Торнтон (Кросби, Дюшен), 27:22 (4:0). Тэйвс (Гецлаф, Таварес), 34:45 (5:0 - бол.). Петранжело (Даути, Таварес), 52:41 (6:0 - бол.).
Место и дата
18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция