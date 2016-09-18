Майк Бэбкок: Сборная Канады становится лучше, а Кросби – лидер в этом процессе
Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок поделился впечатлениями после
матча против сборной Чехии на Кубке мира. Напомним, что его команда победила со
счетом 6:0.
- Майк, вы имели возможность тренировать
Сидни Кросби в сборной уже на нескольких турнирах. Сравнивая Сочи и этот день,
ваш капитан становится лучше от игры к игре?
- Давайте не будем увлекаться сравнениями. Это началось не в Сочи,
а Ванкувере. Сегодня он набрал несколько очков и команда выиграла. Все хотят
забивать голы и набирать очки. Для меня главное, что сборная сегодня победила.
Это процесс. Команда становится лучше, а он лидер в этом процессе. Его звено
сегодня сыграло лучше, - сказал Бэбкок.
В
составе канадцев по разу отличились
Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс
Пьетранджело.
В
своих следующих матчах турнира сборная Канады 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет
с командой США, а чехи 19 сентября в 22:00 (мск) сразятся со сборной Европы.
Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.
Матч
Канада - Чехия - 6:0 (3:0, 2:0, 1:0)
Голы:
Кросби (Стэмкос, Маршанд), 8:26 (1:0). Маршанд (Бернс, Кросби), 17:08 (2:0). Бержерон (Маршанд), 19:59 (3:0). Торнтон (Кросби, Дюшен), 27:22 (4:0). Тэйвс (Гецлаф, Таварес), 34:45 (5:0 - бол.). Петранжело (Даути, Таварес), 52:41 (6:0 - бол.).
Место и дата
18 сентября 03:00, Эйр Канада Центр, Онлайн-трансляция