Майк Бэбкок: Сборная Канады становится лучше, а Кросби – лидер в этом процессе

Главный тренер сборной Канады Майк Бэбкок поделился впечатлениями после матча против сборной Чехии на Кубке мира. Напомним, что его команда победила со счетом 6:0.

- Майк, вы имели возможность тренировать Сидни Кросби в сборной уже на нескольких турнирах. Сравнивая Сочи и этот день, ваш капитан становится лучше от игры к игре?

- Давайте не будем увлекаться сравнениями. Это началось не в Сочи, а Ванкувере. Сегодня он набрал несколько очков и команда выиграла. Все хотят забивать голы и набирать очки. Для меня главное, что сборная сегодня победила. Это процесс. Команда становится лучше, а он лидер в этом процессе. Его звено сегодня сыграло лучше, - сказал Бэбкок.

В составе канадцев по разу отличились Сидни Кросби, Брент Бернс, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Джонатан Тэйвз и Алекс Пьетранджело.

В своих следующих матчах турнира сборная Канады 21 сентября в 03:00 (мск) сыграет с командой США, а чехи 19 сентября в 22:00 (мск) сразятся со сборной Европы.

Напомним, что сборная России, выступающая в группе В, свой стартовый матч Кубка мира проведет 18 сентября. В 22:00 по московскому времени подопечные Олег Знарка сыграют со шведами.