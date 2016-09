Гран-при Сингапура. Квят и Сайнс выбили Хюлкенберга из гонки

Немецкий пилот «Форс Индии» Нико Хюлкенюерг попал в аварию и не сможет продолжить гонку в Сингапуре.

Болид 29-летнего немца, сразу после старта, оказался зажат между пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом и его партнером по команде. Нико развернуло и отбросило в стену, после контакта с Сайнсом.

LAP 1/61



SAFETY CAR: Hulkenberg is in the wall after contact off the start#SingaporeGP 🇸🇬 pic.twitter.com/QMW4ZlTgpf