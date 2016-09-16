«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Уотфорду»
Матч пятого тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Манчестер
Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Уотфорда».
После того, как Одион Игало не попал в пустые ворота, упустив отличную
возможность открыть счет, хозяевам все же удалось забить – отличился Этьен Капу.
После навеса Ибрагимовича и неудачной игры Бехарми, сбросившего мяч сопернику,
с близкого расстояния расстрелял ворота Маркус Рэшфорд. Впрочем, «шершни»
успели вырвать победу в концовке матча – забил вышедший на замену Хуан Суньига.
В концовке он же заработал пенальти, который реализовал Трой Дини.
«Уотфорд» набрал семь очков и поднялся девятое место в турнирной
таблице. У «МЮ» девять очков и шестое место.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
5-й тур
Матч
Уотфорд - Манчестер Юнайтед - 3:1 (1:0)
Голы
Капу 34 (1:0). Рэшфорд 62 (1:1). Суньига 83 (2:1). Дини 90 (3:1 - пен.).
Состав
Уотфорд: Гомес, Янмат (Амрабат, 51), Прёдль, Бритос, Холебас, Кэткарт, Капу (Суньига, 82), Перейра, Бехрами, Дини, Игало (Саксесс, 90)
Манчестер Юнайтед: де Хеа, Шоу (Депай, 85), Байи, Смоллинг, Феллайни, Валенсия (Мата, 62), Погба, Рэшфорд, Руни, Ибрагимович, Марсьяль (Янг, 38)
Предупреждения:
Бритос, 77; Холебас, 77; Дини, 86 - Погба, 75; Феллайни, 88; Депай, 89; Руни, 90
Судья:
Майкл Оливер (Англия)
Место и дата
18 сентября 14:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция