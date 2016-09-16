«Манчестер Юнайтед» на выезде уступил «Уотфорду»

Матч пятого тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Уотфорда».

После того, как Одион Игало не попал в пустые ворота, упустив отличную возможность открыть счет, хозяевам все же удалось забить – отличился Этьен Капу. После навеса Ибрагимовича и неудачной игры Бехарми, сбросившего мяч сопернику, с близкого расстояния расстрелял ворота Маркус Рэшфорд. Впрочем, «шершни» успели вырвать победу в концовке матча – забил вышедший на замену Хуан Суньига. В концовке он же заработал пенальти, который реализовал Трой Дини.

«Уотфорд» набрал семь очков и поднялся девятое место в турнирной таблице. У «МЮ» девять очков и шестое место.

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5-й тур