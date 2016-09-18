Борис Майоров: Сборная Северной Америки – замечательный проект Кубка мира

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров – о сборной Северной Америке, с которой мы встретимся уже на групповом этапе Кубка мира.

- Мне интересна команда, составленная из молодых игроков Северной Америки, - заявляет Борис Майоров. - Молодость, большое желание играть, внутри все горит… А тут тебя пустили выступать на равных в одной компании со звездами первой величины! Причем, ты не спрятан за их спинами. А, наоборот, можешь дать им бой! Это очень интересный и правильный проект в рамках Кубка мира. Организаторы нашли замечательное решение, предпочтя эту команду сборным Словакии и Швейцарии. Идеальный вариант, который не опускает уровень соревнования и одновременно поднимает интерес к нему.

Напомним, что сборная России начнет свое выступление на Кубке мира в воскресенье матчем со шведами. А со сборной молодых звезд Северной Америки мы встретимся в следующем матче группового турнира.