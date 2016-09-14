Виталий Мутко: Мыслей об отставке у меня пока нет

Министр спорта России и президент РФС Виталий Мутко прокомментировал слухи о своей возможной отставке.

- Это все какая-то непонятная вещь. У меня таких мыслей нет пока. Впереди очень много дел, планов, работы. Я не знаю, это просто кому-то хочется всё время вносить какую-то нестабильность бесконечную. Не знаю, откуда это и кто пишет. Со мной не советовались на эту тему, - цитирует Мутко агентство «Р-Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Виталий Мутко в ближайшее время может покинуть оба занимаемых поста.

