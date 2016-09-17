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«Крылья Советов» - ЦСКА. Стартовые составы команд

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч 7-го тура чемпионата России по футболу.

«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон, Ятченко, Башкиров, Чочиев, Молло, Паскуато, Мбакогу.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Еременко, Ионов, Головин, Траоре. 

Матч начнется в Самаре в 17:15 по московскому времени.

Матч

Крылья Советов - ЦСКА - 1:1 (1:1)

2-й тайм

Голы

Головин 8 (0:1). Ятченко 44 (1:1).

Состав

Крылья Советов: Лория, Бато, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Надсон, Чочиев, Молло, Башкиров, Мбакогу, Паскуато

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Ионов, Головин, Ерёменко, Дзагоев, Траоре

Предупреждения:

Бато, 48 - нет

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция



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