«Крылья Советов» - ЦСКА. Стартовые составы команд
Стали известны стартовые составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч 7-го тура чемпионата России по футболу.
«Крылья Советов»: Лория, Цаллагов, Таранов, Бато, Надсон, Ятченко, Башкиров, Чочиев, Молло, Паскуато, Мбакогу.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев, Вернблум, Еременко, Ионов, Головин, Траоре.
Наш состав на #КрыльяЦСКА! pic.twitter.com/CeqgwI4WK9— ПФК ЦСКА Москва (@PFC_CSKA_MOSCOW) 18 сентября 2016 г.
Матч начнется в Самаре в 17:15 по московскому времени.
Матч
Крылья Советов - ЦСКА - 1:1 (1:1)2-й тайм
Голы
Головин 8 (0:1). Ятченко 44 (1:1).
Состав
Крылья Советов: Лория, Бато, Таранов, Ятченко, Цаллагов, Надсон, Чочиев, Молло, Башкиров, Мбакогу, Паскуато
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Фернандес, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Ионов, Головин, Ерёменко, Дзагоев, Траоре
Предупреждения:
Бато, 48 - нет
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
18 сентября 17:15, Металлург, Текстовая трансляция