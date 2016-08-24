Геннадий Головкин: Смит отбил мозги Альваресу настолько сильно, что тот начал нести чепуху

Чемпион мира в среднем весе по версиям WBA, WBC и IBF Геннадий Головкин прокомментировал последние заявления мексиканца Сауля Альвареса.

- Я не ожидал, что Смит бьет настолько сильно, чтобы отбить Канело мозги. Он несет какую-то чепуху, - заявил Головкин.

После боя с Лиамом Смитом, отвечая на вопрос комментатора телеканала HBO Макса Келлермана, Сауль Альварес заявил: «Мы предлагали бой команде Геннадия Головкина, предлагали сумму в 2-3 раза больше, но они так и не дали ответа. Сейчас я лучше Головкина, нравится это кому-то или нет«.

Альварес, ранее добровольно отказавшийся от чемпионского пояса в среднем весе WBC, одержал досрочную победу над Смитом.

