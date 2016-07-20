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Тренер Федор Лапин: Лебедеву пришлось бы нелегко с Усиком, украинец был бы фаворитом этого боя

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  Р-СпортКомментарии

Российский тренер польских «крузеров» Кшиштофа Влодарчика и Кшиштофа Гловацки Федор Лапин оценил шансы Александра Усика и Дениса Лебедева в возможном очном поединке.

- Тяжело сказать, будет ли организован бой. Но Лебедеву точно было бы нелегко с Усиком. У украинца хорошая защита и он не рискует. Плюс у Усика скорость, мобильность на ногах, а также длина рук позволяет ему выигрывать раунды по очкам. По очкам у Усика выиграть тому, кто не так быстр, тяжеловато. Усика надо давить и пробивать, чтобы он не мог боксировать в середине ринга. И я, честно говоря, сомневаюсь, что Лебедев это сможет сделать. Но есть боксеры, которые это могут сделать. Возможно, с Марко Хуком Усику было бы тяжелее боксировать.

Может, Кшиштоф Влодарчик будет для Усика проблемой, так что про Лебедева говорить трудно, нужно видеть все в бою. Но для меня Усик был бы фаворитом в бою с Лебедевым. Может минимально, но фаворитом, - рассказал Лапин.

Напомним, минувшей ночью подопечный Федора Лапина Кшиштоф Гловацки уступил Александру Усику в Гданьске единогласным решением судей и потерял чемпионский пояс WBO.

Владелец титулов WBA и IBF в первом тяжелом весе Денис Лебедев 3 декабря сразится с соотечественником Муратом Гассиевым.

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