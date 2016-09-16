Кузнецов обыграл Кукушкина и принес сборной России победу в матче Казахстаном

читайте также

Кравчук и Рублев вывели Россию вперед в матче Кубка Дэвиса с Казахстаном В Москве продолжается раунда плей-офф Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Российские теннисисты Андрей Рублев и Константин Кравчук принесли своей команде второе очко.

Евгений Донской: Сегодня я играл хуже, чем вчера Российский теннисист Евгений Донской поделился впечатлениями после матча с Михаилом Кукушкиным в рамках матча Кубка Дэвиса Россия – Казахстан. Напомним, что Донской уступил в пяти сетах.

Кравчук/Рублев – Голубев/Недовесов. Онлайн В воскресенье в противостоянии плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана пройдет матч в парном разряде.

Кукушкин обыграл Донского и принес Казахстану первое очко в матче с Россией В Москве продолжается матч плей-офф мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Россиянин Евгений Донской во втором матче противостояния уступил в пяти сетах Михаилу Кукушкину.

Донской – Кукушкин. Онлайн В субботу Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Вторыми на корт выйдут россиянин Евгений Донской и представитель Казахстана Михаил Кукушкин.

Донской – Недовесов. Начало текстовой трансляции – 16:00 мск В воскресенье в пятом матче противостояния плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса россиянин Евгений Донской сыграет с Александром Недовесовым из Казахстана.

Кузнецов – Кукушкин. Начало текстовой трансляции – 13:30 мск В воскресенье в четвертом матче противостояния плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса россиянин Андрей Кузнецов сыграет с Михаилом Кукушкиным из Казахстана.

Сборная Испании вернулась в Мировую группу Кубка Дэвиса Испанский дуэт Марк Лопес и Рафаэль Надаль победил представителей Индии Сакета Минени и Леандера Паеса в парном матче плей-офф Кубка Дэвиса и вывел свою сборную в Мировую группу на следующий сезон.

Доиграть до понедельника. Россияне повели в многострадальном матче с Казахстаном Мужская сборная России сделала первый шаг к возвращению в элиту Кубка Дэвиса. Позволят ли погода и соперники сделать второй и третий шаги?

Парный матч Кубка Дэвиса между Россией и Казахстаном перенесен на воскресенье Парная встреча плей-офф Мировой группы Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана будет сыграна в воскресенье, 18 сентября.

«Права на ошибку все меньше». Южный – о здоровье и готовности к SpbOpen-2016 Перед турниром в Петербурге Михаил Южный рассказал о готовности, удачном начале года, а также прогрессе молодых россиян Рублева и Хачанова.

Александр Недовесов: Решение арбитра повлияло на результат Казахстанский теннисист Александр Недовесов, уступивший в первом матче стыковой встречи за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса россиянину Андрею Кузнецову, заявил, что спорное решение судьи на вышке в конце четвертой партии повлияло на результат.

SpbOpen-2016. Южный сыграет с Типсаревичем, Кузнецов - с Донским и другие пары первого раунда 17 сентября состоялась жеребьевка турнира серии АТР St. Petersburg Open-2016.

Александр Медведев: Чудеса медицины позволили Бердыху преодолеть последствия аппендицита. Он приедет на SpbOpen-2016 Генеральный директор SpbOpen-2016 Александр Медведев поделился ожиданиями от турнира.

Андрей Кузнецов: Периодически появлялись судороги в кистях Российский теннисист Андрей Кузнецов, принесший своей сборной первое очко в стыковом матче за выход в Мировую группу Кубка Дэвиса против команды Казахстана, заявил, что во время встречи с Александром Недовесовым у него сводило кисти рук от холода.

Кузнецов принес сборной России первое очко в матче с Казахстаном 47-я ракетка мира Андрей Кузнецов вывел сборную России вперед в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса с командой Казахстана.

Кузнецов – Недовесов. Онлайн Сегодня Sovsport.ru проводит текстовую трансляцию матча стыкового раунда Кубка Дэвиса между сборными России и Казахстана. Поединок начнется с противостояния Андрей Кузнецов (Россия) – Александр Недовесов (Казахстан).

Матч Кубка Дэвиса Кузнецов - Недовесов прерван из-за дождя Матч российского теннисиста Андрея Кузнецова с представителем Казахстана Александром Недовесовым в рамках Кубка Дэвиса прервана из-за дождя, сообщает «Р-Спорт».

Дель Потро обыграл Маррэя в Кубке Дэвиса Хуан Мартин Дель Потро в матче полуфинала Кубка Дэвиса Аргентина - Великобритания взял верх над Энди Маррэем (6:4, 5:7, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4).