Кузнецов обыграл Кукушкина и принес сборной России победу в матче Казахстаном
Сборная России по теннису переиграла команду Казахстана в матче раунда плей-офф Кубка Дэвиса.
Решающее, третье очко россиянам принес Андрей Кузнецов, уверенно переигравший в Москве лидера сборной Казахстана Михаила Кукушкина в трех партиях - 6:1, 6:2, 6:2. Кузнецов выполнил 9 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки.
Таким образом, команда России вернется в элитную, Мировую группу самого престижного командного соревнования в мировом теннисе после пятилетнего отсутствия.
Напомним, российские теннисисты завоевывали Кубок Дэвиса в 2002 и 2006 годах.
Матч
Кузнецов А. (Россия) - Кукушкин М. (Казахстан) - 6:1, 6:2, 6:2
Место и дата
18 сентября 15:30, , Текстовая трансляция
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