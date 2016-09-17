Росберг выиграл Гран-при Сингапура и вышел в лидеры чемпионата, Квят 9-й

Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Робсерг выиграл Гран-при Сингапура и одержав третью победу подряд вышел в лидеры чемпионата.

Для 31-летнего немца это победа стала 22-й в карьере и 8-й в сезоне. Вторым с отставанием 0,488 секунд финишировал австралиец Даниэль Риккардо («Ред Булл»). Замкнул тройку лидеров британец Льюис Хэмилтон.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым.

Стоит отметить, Себастьян Феттель стартовавший последним, пришел к финишу пятым.

Нико Хюлкенберг, сразу после старта, оказался зажат между пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом и его партнером по команде. Нико развернуло и отбросило в стену, после контакта с Сайнсом.

Француз Ромен Грожан и вовсе не смог стартовать в гонке из-за технических проблем с болидом.

После пятнадцати этапов «королевских гонок» возглавляет личный зачет пилотов Нико Росберг, имея в активе 273 очка. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон расположился на втором месте с 265-ю очками. Третий – Даниэль Риккардо, на его счету 179 очков. Квят с 25-ю очками сохранил 14-ю строчку таблицы.

Гран-при Сингапура

Марина-Бэй, Сингапур

18 сентября 2016 года

Гонка

1. Нико Росберг («Мерседес») – 61 круг

2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,488

3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +8,038

4. Кими Райкконен («Феррари») +10,219

5. Себастьян Феттель («Феррари») +27,694

6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.11,197

7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.29,198

8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1.51,062

9. Даниил Квят («Торо Россо») +1.51,557

10. Кевин Магнуссен («Рено») +1.59,952

11. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг

12. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг

13. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг

14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг

15. Джолион Палмер («Рено») +1 круг

16. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг

17. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг

18. Эстебан Окон («Манор») +2 круга

Сошли

Дженсон Баттон («Макларен»)

Валттери Боттас («Уильямс»)

Нико Хюлькенберг («Форс-Индия»)

Ромен Грожан («Хаас»)