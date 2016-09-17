Росберг выиграл Гран-при Сингапура и вышел в лидеры чемпионата, Квят 9-й
Немецкий пилот «Мерседеса» Нико Робсерг выиграл Гран-при Сингапура и одержав третью победу подряд вышел в лидеры чемпионата.
Для 31-летнего немца это победа стала 22-й в карьере и 8-й в сезоне. Вторым с отставанием 0,488 секунд финишировал австралиец Даниэль Риккардо («Ред Булл»). Замкнул тройку лидеров британец Льюис Хэмилтон.
Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят финишировал девятым.
Стоит отметить, Себастьян Феттель стартовавший последним, пришел к финишу пятым.
Нико Хюлкенберг, сразу после старта, оказался зажат между пилотом «Торо Россо» Даниилом Квятом и его партнером по команде. Нико развернуло и отбросило в стену, после контакта с Сайнсом.
Француз Ромен Грожан и вовсе не смог стартовать в гонке из-за технических проблем с болидом.
После пятнадцати этапов «королевских гонок» возглавляет личный зачет пилотов Нико Росберг, имея в активе 273 очка. Его партнер по команде Льюис Хэмилтон расположился на втором месте с 265-ю очками. Третий – Даниэль Риккардо, на его счету 179 очков. Квят с 25-ю очками сохранил 14-ю строчку таблицы.
Гран-при Сингапура
Марина-Бэй, Сингапур
18 сентября 2016 года
Гонка
1. Нико Росберг («Мерседес») – 61 круг
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,488
3. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +8,038
4. Кими Райкконен («Феррари») +10,219
5. Себастьян Феттель («Феррари») +27,694
6. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1.11,197
7. Фернандо Алонсо («Макларен») +1.29,198
8. Серхио Перес («Форс-Индия») +1.51,062
9. Даниил Квят («Торо Россо») +1.51,557
10. Кевин Магнуссен («Рено») +1.59,952
11. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +1 круг
12. Фелипе Масса («Уильямс») +1 круг
13. Фелипе Наср («Заубер») +1 круг
14. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1 круг
15. Джолион Палмер («Рено») +1 круг
16. Паскаль Верляйн («Манор») +1 круг
17. Маркус Эрикссон («Заубер») +1 круг
18. Эстебан Окон («Манор») +2 круга
Сошли
Дженсон Баттон («Макларен»)
Валттери Боттас («Уильямс»)
Нико Хюлькенберг («Форс-Индия»)
Ромен Грожан («Хаас»)