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Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» был лучшей командой на поле, но мы проиграли

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Уотфорда» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

- Могу отметить три фактора, которые повлияли на итоговый результат, но лишь один из них я могу улучшить. Первый фактор — это мы сами. Он относится к нашим индивидуальным и коллективным ошибкам. Мы должны что-то улучшить в нашей игре. Это в наших руках.

Второй фактор — это арбитр. Его ошибки я контролировать не могу. Ситуация с первым голом вызывает у меня только смех.

Третий фактор — это удача, у нас ее не было. Мы были лучшей командой на поле, но проиграли. Ибрагимович мог забить свой гол сегодня, но голкипер соперников Гомес сыграл феноменально, - заявил Моуринью.

Матч пятого тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Уотфорда».

После того, как Одион Игало не попал в пустые ворота, упустив отличную возможность открыть счет, хозяевам все же удалось забить – отличился Этьен Капу. После навеса Ибрагимовича и неудачной игры Бехарми, сбросившего мяч сопернику, с близкого расстояния расстрелял ворота Маркус Рэшфорд. Впрочем, «шершни» успели вырвать победу в концовке матча – забил вышедший на замену Хуан Суньига. В концовке он же заработал пенальти, который реализовал Трой Дини.

«Уотфорд» набрал семь очков и поднялся девятое место в турнирной таблице. У «МЮ» девять очков и шестое место.

Матч

Уотфорд - Манчестер Юнайтед - 3:1 (1:0)

Голы

Капу 34 (1:0). Рэшфорд 62 (1:1). Суньига 83 (2:1). Дини 90 (3:1 - пен.).

Состав

Уотфорд: Гомес, Янмат (Амрабат, 51), Прёдль, Бритос, Холебас, Кэткарт, Капу (Суньига, 82), Перейра, Бехрами, Дини, Игало (Саксесс, 90)

Манчестер Юнайтед: де Хеа, Шоу (Депай, 85), Байи, Смоллинг, Феллайни, Валенсия (Мата, 62), Погба, Рэшфорд, Руни, Ибрагимович, Марсьяль (Янг, 38)

Предупреждения:

Бритос, 77; Холебас, 77; Дини, 86 - Погба, 75; Феллайни, 88; Депай, 89; Руни, 90

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

18 сентября 14:00, Викарэйдж Роуд, Онлайн-трансляция

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