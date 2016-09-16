Жозе Моуринью: «Манчестер Юнайтед» был лучшей командой на поле, но мы проиграли

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью прокомментировал поражение своей команды от «Уотфорда» в матче 5-го тура чемпионата Англии.

- Могу отметить три фактора, которые повлияли на итоговый результат, но лишь один из них я могу улучшить. Первый фактор — это мы сами. Он относится к нашим индивидуальным и коллективным ошибкам. Мы должны что-то улучшить в нашей игре. Это в наших руках.



Второй фактор — это арбитр. Его ошибки я контролировать не могу. Ситуация с первым голом вызывает у меня только смех.



Третий фактор — это удача, у нас ее не было. Мы были лучшей командой на поле, но проиграли. Ибрагимович мог забить свой гол сегодня, но голкипер соперников Гомес сыграл феноменально, - заявил Моуринью.

Матч пятого тура чемпионата Англии между «Уотфордом» и «Манчестер Юнайтед» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Уотфорда».

После того, как Одион Игало не попал в пустые ворота, упустив отличную возможность открыть счет, хозяевам все же удалось забить – отличился Этьен Капу. После навеса Ибрагимовича и неудачной игры Бехарми, сбросившего мяч сопернику, с близкого расстояния расстрелял ворота Маркус Рэшфорд. Впрочем, «шершни» успели вырвать победу в концовке матча – забил вышедший на замену Хуан Суньига. В концовке он же заработал пенальти, который реализовал Трой Дини.

«Уотфорд» набрал семь очков и поднялся девятое место в турнирной таблице. У «МЮ» девять очков и шестое место.